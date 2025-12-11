ua en ru
Microsoft готовит улучшение производительности игр в Windows 11: что изменится для геймеров

Четверг 11 декабря 2025 18:07
Microsoft готовит улучшение производительности игр в Windows 11: что изменится для геймеров Microsoft прокачивает Windows 11 для геймеров (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

На фоне роста популярности Steam Deck и планов Valve выпустить новую Steam Machine, Microsoft усиливает внимание к игровым возможностям Windows 11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал PCWorld.

В коротком обновлении в Windows-блоге компания сообщила, что сосредотачивается на улучшении производительности игр в системе.

"Мы стремимся сделать Windows лучшей платформой для игр и продолжим улучшать ключевые для гейминга процессы: управление фоновыми задачами, энергопотребление, планирование ресурсов, оптимизацию графического стека и драйверов", - говорится в отчете Windows Experience по итогам 2025 года.

Если резюмировать, Microsoft обещает, что игры на Windows "будут работать быстрее".

Что уже улучшено

Компания действительно делает шаги в этом направлении. Ранее Microsoft представила Xbox Fullscreen Experience на портативной консоли Asus ROG Ally, а затем распространила режим на все Windows-устройства с компактными экранами.

Интерфейс позволяет запускать игры в полноэкранном режиме, минуя рабочий стол Windows и лишние фоновые процессы. Он оптимизирован под управление контроллером и действительно повышает производительность - пусть и на ограниченном числе устройств.

Microsoft также дала возможность протестировать интерфейс на обычных ПК и ноутбуках, хотя для этого требуется выполнить несколько дополнительных действий.

Как это изменит опыт геймеров

Xbox Fullscreen Experience заметно упрощает использование Windows на маленьких экранах и выглядит лучше, чем альтернативные интерфейсы, которые разрабатывают Lenovo, Asus и другие производители. При этом пользователи могут быстро вернуться к классическому рабочему столу - хоть переход в обратную сторону и реализован не идеально.

Однако до уровня SteamOS или фирменного режима Big Picture от Valve Microsoft пока далеко - решения Valve выглядят более зрелыми и отточенными. Это неудивительно: Valve развивает свои игровые интерфейсы уже более десяти лет, тогда как продукт Microsoft все еще находится в тестировании.

2026 год может стать решающим

Ситуация осложняется постепенным уходом пользователей с Windows 10, недовольством из-за растущей доли AI-функций и подписок в Windows 11, а также повышением стоимости Game Pass.

На этом фоне 2026 год может стать поворотным моментом для Windows как основной платформы для ПК-гейминга. У Valve и других компаний появляется шанс усилить свои позиции, тогда как Microsoft придется доказывать, что Windows остается лучшим местом для игр.

