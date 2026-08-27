Microsoft дозволить вимикати ПК зі смартфона: Android отримає нові команди

Прихований код виявили під час аналізу вихідного пакунка (APK-декомпіляції) застосунку Link to Windows - мобільного супутника для Phone Link на Android.

Нові можливості керування живленням

Наразі застосунок дозволяє лише віддалено блокувати підключений комп'ютер. З усім тим, знайдені у коді команди вказують на суттєве розширення функціонала.

Основні дії: додавання команд для вимкнення (Shut down), перезавантаження (Restart) та переведення комп'ютера у сплячий режим (Sleep).

Інтеграція з оновленнями: окремі алгоритми передбачають виконання дій Update and restart (оновити та перезавантажити) та Update and shut down (оновити та вимкнути), що зручно під час завершення встановлення системних патчів.

Попередження про втрату даних: перед виконанням вимкнення чи перезапуску застосунок надсилатиме сповіщення із застереженням про можливу втрату незбережених результатів роботи у відкритих програмах.

Читайте більше: Microsoft могла випустити смартфон ще у 2014 році: злито фото секретного прототипу

Особливості режиму сну

Під час вибору опції переведення ПК у сплячий режим користувач отримуватиме спеціальне попередження.

Після переходу в режим сну з'єднання між смартфоном і комп'ютером розривається через технічні обмеження. Відповідно, повторно вивести ПК зі сплячого стану віддалено через телефон буде неможливо - для цього знадобиться фізичний доступ до комп'ютера.

Нагадаємо - у Microsoft більше не буде двох окремих чат-ботів Copilot. Компанія об'єднує сервіси для звичайних користувачів, бізнесу та навчальних закладів в єдину універсальну платформу.

Оновлений застосунок стане єдиним вікном доступу до ШІ-технологій Microsoft. Він підходитиме як для виконання повсякденних персональних завдань, так і для робочих процесів у Word чи Excel.