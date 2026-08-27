Microsoft позволит выключать ПК из смартфона: Android получит новые команды

В коде приложения Link to Windows для Android обнаружены новые команды, позволяющие пользователям удаленно выключать, перезагружать и отправлять свой ПК из Windows 11 в спящий режим.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.
Скрытый код был обнаружен при анализе исходного пакета (APK-декомпиляции) приложения Link to Windows - мобильного спутника для Phone Link на Android.
Приложение позволяет только удаленно блокировать подключенный компьютер. Со всеми тем, найденные в коде команды указывают на существенное расширение функционала.
Основные действия: добавление команд для отключения (Shut down), перезагрузки (Restart) и перевода компьютера в спящий режим (Sleep).
Интеграция с обновлениями: отдельные алгоритмы предусматривают выполнение действий Update and restart (обновить и перезагрузить) и Update and shut down (обновить и выключить), что удобно при завершении установки системных патчей.
Предупреждение о потере данных: перед выполнением отключения или перезапуска приложение посылает уведомления с оговоркой о возможной потере несохраненных результатов работы в открытых программах.
При выборе опции перевода ПК в спящий режим пользователь будет получать специальное предупреждение.
После перехода в спящий режим соединение между смартфоном и компьютером разрывается из-за технических ограничений. Соответственно, повторно вывести ПК из спящего состояния удаленно через телефон будет невозможно - для этого потребуется физический доступ к компьютеру.
Напомним - у Microsoft больше не будет двух отдельных чат-ботов Copilot. Компания объединяет сервисы для обычных пользователей, бизнеса и учебных заведений в единую универсальную платформу.
Обновленное приложение станет единственным окном доступа к ИИ-технологиям Microsoft. Он подходит как для выполнения повседневных персональных задач, так и для рабочих процессов в Word или Excel.