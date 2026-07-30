Microsoft перетворює Copilot на суперзастосунок: що зміниться для користувачів

Microsoft готує масштабне оновлення Copilot, яке об'єднає чат-бот, генератор коду, інструменти для спільної роботи та автономні ШІ-агенти в одному застосунку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Microsoft .

Від чат-ботів до ШІ-"автопілотів"

Під час розмови з інвесторами генеральний директор Microsoft Сатья Наделла зазначив, що розробка асистента вийшла на новий етап.

За його словами, Copilot стрімко еволюціонує від звичайного текстового чату до спільних робочих середовищ (Cowork) і повноцінних автономних агентів (Autopilots).

"Цього кварталу ми об'єднуємо всі ці можливості Copilot, включаючи інструменти для написання коду Code, у єдиний суперзастосунок, який охопить як приватних, так і корпоративних користувачів", - заявив очільник компанії.

Ідея перетворення чат-ботів на суперзастосунки зараз є головним трендом ринку ШІ.

Подібні кроки реалізують і конкуренти: Anthropic нещодавно об'єднала Claude із сервісом Cowork, а OpenAI готує масштабне оновлення ChatGPT, стверджуючи, що "формат звичайного чату застарiв".

Спільний простір для роботи та особистого життя

Згідно з інсайдерською інформацією, розробка всередині корпорації тривала під гаслом "Delivering one Copilot" ("Створення єдиного Copilot"). Запуск оновленої платформи має відбутися до кінця літа.

Головна філософія майбутнього додатка - безшовне перемикання між особистим та робочим акаунтом.

Користувачам більше не доведеться змінювати програми чи вкладки: в одному вікні можна буде надиктувати особистий список справ, згенерувати програмний код або доручити ШІ-агенту зібрати звіт із баз даних.

Стрімкий процес залучення та фінансові показники

Анонс нової концепції відбувся на тлі рекордних фінансових результатів техногіганта. Завдяки стрімкому розвитку хмарних технологій прибуток Microsoft перевершив найсміливіші прогнози аналітиків.

За даними керівництва компанії, активність користувачів Copilot демонструє "вражаючі показники":