Microsoft додасть у Windows інструмент, який полегшить роботу з інтернетом: що зміниться

Понеділок 15 вересня 2025 14:30
Microsoft додасть у Windows інструмент, який полегшить роботу з інтернетом: що зміниться Windows отримає вбудований тест швидкості інтернету та оновлені налаштування пристроїв
Автор: Павло Колеснік

Проблеми з інтернетом знижують продуктивність, навіть якщо швидкість з'єднання нормальна. Зазвичай для перевірки використовували різні сайти, але скоро це може не знадобитися. Інсайдер phantomofearth заявив, що Microsoft впроваджує вбудований тест швидкості прямо у Windows.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tom's Hardware.

Як працюватиме функція

Після оновлення в правому кутку панелі завдань, поруч з іконкою мережі, з'явиться нова кнопка для перевірки швидкості інтернету. Також на сторінці швидких налаштувань Wi-Fi з'явиться окрема кнопка для тесту.

Перевірка відбуватиметься через Bing, тому функція поки що не повністю вбудована - частина роботи залежатиме від зовнішнього сервісу.

Оновлення для мобільних пристроїв і безпеки

Microsoft також переробляє сторінку Bluetooth-пристроїв. Тепер усі під'єднані телефони відображатимуться на одній сторінці, і керувати ними можна буде без відкриття окремого вікна.

Крім того, оновлюються сторінки конфіденційності та безпеки: більше заголовків і пояснень для зручності користувачів. З'явиться нова сторінка "Фонові завдання ШІ", яка поки що нестабільна і може викликати збої.

Коли чекати оновлення

Ці зміни вже тестуються в dev- і beta-збірках Windows (26220.6682 і 26120.6682, KB5065782). Поки невідомо, коли функції дійдуть до стабільної версії, і вони можуть змінитися.

Проте очікувати їх варто: це не спірні нововведення, а дрібні поліпшення, що роблять систему зручнішою.

Важливо: не поспішайте з оновленням до фінальної версії - краще дочекатися стабільного релізу.

