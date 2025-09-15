Microsoft додасть у Windows інструмент, який полегшить роботу з інтернетом: що зміниться

Проблеми з інтернетом знижують продуктивність, навіть якщо швидкість з'єднання нормальна. Зазвичай для перевірки використовували різні сайти, але скоро це може не знадобитися. Інсайдер phantomofearth заявив, що Microsoft впроваджує вбудований тест швидкості прямо у Windows.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tom's Hardware .

Як працюватиме функція

Після оновлення в правому кутку панелі завдань, поруч з іконкою мережі, з'явиться нова кнопка для перевірки швидкості інтернету. Також на сторінці швидких налаштувань Wi-Fi з'явиться окрема кнопка для тесту.

Перевірка відбуватиметься через Bing, тому функція поки що не повністю вбудована - частина роботи залежатиме від зовнішнього сервісу.

Піктограма мережі в контекстному меню системного лотка і сторінка швидких налаштувань Wi-Fi у Windows 11 отримують кнопки, що дають змогу швидко запустити тест швидкості мережі. (Переходить до Bing, щоб виконати тест швидкості.) pic.twitter.com/ZXcQvs5BP8 - phantomofearth (@phantomofearth) September 13, 2025

Оновлення для мобільних пристроїв і безпеки

Microsoft також переробляє сторінку Bluetooth-пристроїв. Тепер усі під'єднані телефони відображатимуться на одній сторінці, і керувати ними можна буде без відкриття окремого вікна.

Крім того, оновлюються сторінки конфіденційності та безпеки: більше заголовків і пояснень для зручності користувачів. З'явиться нова сторінка "Фонові завдання ШІ", яка поки що нестабільна і може викликати збої.

Сторінка налаштувань мобільних пристроїв оновлюється! Відтепер ви зможете бачити під'єднані пристрої та перемикати всі опції для них на цій сторінці, окреме вікно керування мобільними пристроями не знадобиться. Також додаються посилання на відповідні налаштування. pic.twitter.com/WLfMmxOABO - phantomofearth (@phantomofearth) 13 вересня 2025 року

Коли чекати оновлення

Ці зміни вже тестуються в dev- і beta-збірках Windows (26220.6682 і 26120.6682, KB5065782). Поки невідомо, коли функції дійдуть до стабільної версії, і вони можуть змінитися.

Проте очікувати їх варто: це не спірні нововведення, а дрібні поліпшення, що роблять систему зручнішою.

Важливо: не поспішайте з оновленням до фінальної версії - краще дочекатися стабільного релізу.