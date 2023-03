Ми зобов'язані притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах, - глава Європарламенту

Політик зазначила, що мир вимагає відповідальності та свободи.

"Я знову висловила генеральному прокурору Андрію Костіну зобов'язання ЄС притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів", - розповіла Мецола.

За її словами, важливим кроком є створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії.

Peace requires accountability and freedom.



I reiterated the EU's pledge to ensure perpetrators of Russian war crimes face justice, to Ukraine’s Prosecutor General @AndriyKostinUa.



Setting up the International Centre for Prosecution of Crimes of Aggression is an important step. pic.twitter.com/vDHkAhMJxt