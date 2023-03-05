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Ми зобов'язані притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах, - глава Європарламенту

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Неділя 05 березня 2023 07:09
Ми зобов'язані притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах, - глава Європарламенту Фото: Глава Європарламенту Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Європейський Союз підтримує Україну в притягненні до відповідальності осіб, які вині у воєнних злочинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Європарламенту Роберти Мецоли.

Політик зазначила, що мир вимагає відповідальності та свободи.

"Я знову висловила генеральному прокурору Андрію Костіну зобов'язання ЄС притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів", - розповіла Мецола.

За її словами, важливим кроком є створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії.

Нагадаємо, 4 березня прокурори країн-членів спільної слідчої групи підписали угоду про запуск Центру розслідування злочинів РФ.

До слова, Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії в Гаазі відкриється влітку 2023 року.

Також раніше ми писали, що у Нідерландах створять Міжнародний центр з кримінального переслідування за агресію РФ проти України, а також буде створено реєстр злочинів.

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