Запрацює влітку. Прокурори підписали угоду про запуск Центру розслідування злочинів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

Створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії РФ ініціював Офіс генерального прокурора за підтримки Євроюсту, Міжнародного кримінального суду та у партнерстві з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.

"Ми відчуваємо підтримку та згуртованість наших міжнародних партнерів задля нашої головної цілі - притягнення до відповідальності агресора. Відкриття міжнародного центру у Гаазі - ще один юридичний крок для цього. Ми поставили перед собою амбітні завдання. Я сподіваюся, що Міжнародний центр в Гаазі запрацює вже влітку", - сказав генеральний прокурор України Андрій Костін.

Генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи обговорили організаційні та операційні деталі для початку роботи Центру. У Гаазі працюватимуть прокурори та слідчі країн-учасниць спільної слідчої групи, розглядається також можливість залучення прокурорів з інших країн. У майбутньому до роботи Міжнародного центру можуть бути залучені експерти.

"Створення Центру допоможе забезпечити тісну співпрацю між партнерами.Євроюст готовий надати технічну допомогу для початку його роботи", - сказав президент Євроюсту Ладіслав Хамран.