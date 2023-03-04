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Запрацює влітку. Прокурори підписали угоду про запуск Центру розслідування злочинів РФ

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Субота 04 березня 2023 20:55
Запрацює влітку. Прокурори підписали угоду про запуск Центру розслідування злочинів РФ Фото: генеральний прокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 4 березня, прокурори країн-членів спільної слідчої групи підписали угоду про запуск Центру розслідування злочинів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

Створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії РФ ініціював Офіс генерального прокурора за підтримки Євроюсту, Міжнародного кримінального суду та у партнерстві з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.

Запрацює влітку. Прокурори підписали угоду про запуск Центру розслідування злочинів РФ

"Ми відчуваємо підтримку та згуртованість наших міжнародних партнерів задля нашої головної цілі - притягнення до відповідальності агресора. Відкриття міжнародного центру у Гаазі - ще один юридичний крок для цього. Ми поставили перед собою амбітні завдання. Я сподіваюся, що Міжнародний центр в Гаазі запрацює вже влітку", - сказав генеральний прокурор України Андрій Костін.

Генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи обговорили організаційні та операційні деталі для початку роботи Центру. У Гаазі працюватимуть прокурори та слідчі країн-учасниць спільної слідчої групи, розглядається також можливість залучення прокурорів з інших країн. У майбутньому до роботи Міжнародного центру можуть бути залучені експерти.

"Створення Центру допоможе забезпечити тісну співпрацю між партнерами.Євроюст готовий надати технічну допомогу для початку його роботи", - сказав президент Євроюсту Ладіслав Хамран.

Раніше Костін заявляв, що Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії в Гаазі відкриється влітку 2023 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європейський судовий орган Євроюст оголосив про створення в Гаазі центру розслідування злочинів Росії проти України.

Також раніше ми писали, що у Нідерландах створять Міжнародний центр з кримінального переслідування за агресію РФ проти України, а також буде створено реєстр злочинів.

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