Мы обязаны привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, - глава Европарламента
Европейский Союз поддерживает Украину в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Европарламента Роберты Мецоли.
Политик отметила, что мир требует ответственности и свободы.
"Я снова выразила генеральному прокурору Андрею Костину обязательство ЕС привлечь к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений", - рассказала Мецола.
По ее словам, важным шагом является создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии.
Peace requires accountability and freedom.— Roberta Metsola (@EP_President) 4 марта 2023
И отозвался eu's pledge to ensure perpetrators of Russian war crimes face justice, Ukraine's Prosecutor General @AndriyKostinUa .
Подготовка к Международному центру для разрешения кризиса является важным шагом. pic.twitter.com/vDHkAhMJxt
Напомним, 4 марта прокуроры стран-членов совместной следственной группы подписали соглашение о запуске Центра расследования преступлений РФ.
Международный центр по расследованию преступлений агрессии в Гааге откроется летом 2023 года.
Также ранее мы писали, что в Нидерландах будет создан Международный центр по уголовному преследованию за агрессию РФ против Украины, а также будет создан реестр преступлений.
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