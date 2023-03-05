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Мы обязаны привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, - глава Европарламента

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Воскресенье 05 марта 2023 07:09
Мы обязаны привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, - глава Европарламента Фото: Глава Европарламента Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Европейский Союз поддерживает Украину в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Европарламента Роберты Мецоли.

Политик отметила, что мир требует ответственности и свободы.

"Я снова выразила генеральному прокурору Андрею Костину обязательство ЕС привлечь к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений", - рассказала Мецола.

По ее словам, важным шагом является создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии.

Напомним, 4 марта прокуроры стран-членов совместной следственной группы подписали соглашение о запуске Центра расследования преступлений РФ.

Международный центр по расследованию преступлений агрессии в Гааге откроется летом 2023 года.

Также ранее мы писали, что в Нидерландах будет создан Международный центр по уголовному преследованию за агрессию РФ против Украины, а также будет создан реестр преступлений.

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