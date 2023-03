Мы обязаны привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, - глава Европарламента

Политик отметила, что мир требует ответственности и свободы.

"Я снова выразила генеральному прокурору Андрею Костину обязательство ЕС привлечь к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений", - рассказала Мецола.

По ее словам, важным шагом является создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии.

Peace requires accountability and freedom.



И отозвался eu's pledge to ensure perpetrators of Russian war crimes face justice, Ukraine's Prosecutor General @AndriyKostinUa .



Подготовка к Международному центру для разрешения кризиса является важным шагом. pic.twitter.com/vDHkAhMJxt