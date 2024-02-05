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Ми завжди ставили умови надання допомоги Україні, - посол ЄС

Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Виділення Україні допомоги в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд доларів зумовлене повагою до ефективних демократичних механізмів. Це положення завжди було в умовах надання допомоги.

Про це посол ЄС в Україні Катаріна Матернова сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Для всього нашого кредитування, яке ми здійснювали за останні десять років як у вигляді макрофінансової допомоги, так і у вигляді підтримки бюджету, ми завжди ставили умови. Це не вперше", - сказала вона.

За її словами, передумовою підтримки України в рамках цього механізму буде те, що Україна продовжить підтримувати і поважати демократичні інституції.

"Але й раніше це було попередньою умовою для всієї нашої макрофінансової допомоги. Формулювання було взято з попередніх інструментів", - сказала посол.

Матернова заявила, що умови не змінювалися за десять років. "Їх називають попередніми умовами. Є й конкретні умови для кожного траншу тощо. Але попередньою умовою є те, що Україна є демократичною плюралістичною країною", - додала вона.

Оцінюючи рівень демократії в Україні, Матернова сказала: "Я думаю, що в країні, яка перебуває у стані війни, в умовах воєнного стану, очевидно, є перешкоди для повного арсеналу прав. Але Україна - це країна, яка перебуває у стані війни".

Ukraine Facility

Лідери Європейського Союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд. євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Україна розраховує отримати перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро вже у березні

Президент України Володимир Зеленський заявив , що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.

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