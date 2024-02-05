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Мы всегда ставили условия предоставления помощи Украине, - посол ЕС

Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Выделение Украине помощи в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд долларов обусловлено уважением эффективных демократических механизмов. Это положение всегда было в условиях предоставления помощи.

Об этом посол ЕС в Украине Катарина Матернова сказала в интервью РБК-Украина.

"Для всего нашего кредитования, которое мы осуществляли за последние десять лет, как в виде макрофинансовой помощи, так и в виде поддержки бюджета, мы всегда ставили условия. Это не первый раз", - сказала она.

По ее словам, предпосылкой для поддержки Украины в рамках этого механизма будет то, что Украина продолжит поддерживать и уважать демократические институции.

"Но и раньше это было предварительным условием для всей нашей макрофинансовой помощи.. Формулировки были взяты из предыдущих инструментов", - сказала посол.

Матернова заявила, что условия не менялись за десять лет. "Их называют предварительными условиями. Есть и конкретные условия для каждого транша и т. д. Но предварительным условием является то, что Украина является демократической плюралистической страной", - добавила она.

Оценивая уровень демократии в Украине, Матернова сказала: "Я думаю, что в стране, которая находится в состоянии войны, в условиях военного положения, очевидно, есть препятствия для полного арсенала прав. Но Украина - это страна, находящаяся в состоянии войны".

Ukraine Facility

Лидеры Европейского Союза 1 февраля во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.

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