Ми йдемо за вами. Сухопутні війська порадили окупантам здаватись в полон (відео)

Український військовий говорить, що кращий вибір для окупанта - це здатись до обмінного фонду.

"Ви розраховували, що підірвавши ГЕС ви зміните ситуацію, але ні. Ми прорвали першу лінію оборони. Вас принесуть у жертву ваші ж командири. Здача в полон - це єдиний варіант зберегти своє життя", - сказано у відео.

Контрнаступ ЗСУ

На початку тижня, 5 червня, у Міноборони РФ заявили, що нібито українські військові розпочали "великомасштабний наступ" на 5 ділянках фронту. При цьому в Міноборони України вказують на чергове ІПСО російських окупантів і зазначають, що інтервенти заздалегідь заготовили різні фейкові сюжети про перебіг боїв.

Як наголосив секретар РНБО Олексій Данілов, українські війська ще не розпочали контрнаступ.

Додамо, що на Бахмутській ділянці фронту бійці ЗСУ просунулися на флангах.

Нещодавно командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що захисники намагаються взяти Бахмут в оперативне оточення. Він зазначив, що ЗСУ продовжують рух уперед на флангах, а росіяни втрачають позиції під Бахмутом.

А заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші військові на різних дільницях Бахмутського спрямування просунулися до 1600 метрів.

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