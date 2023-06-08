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Мы идем за вами. Сухопутные войска посоветовали оккупантам сдаваться в плен (видео)

Фото: Сухопутные войска посоветовали оккупантам сдаваться в плен (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сухопутные войска опубликовали видеообращение к российским оккупантам. В нем наш военный советует захватчикам сдаваться в плен или убегать с фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

Украинский военный говорит, что лучший выбор для оккупанта – это сдаться в обменный фонд.

"Вы рассчитывали, что взорвав ГЭС вы измените ситуацию, но нет. Мы прорвали первую линию обороны. Вас принесут в жертву ваши же командиры. Сдача в плен – это единственный вариант сохранить свою жизнь", – сказано в видео.

Контрнаступление ВСУ

В начале недели, 5 июня, в Минобороны РФзаявили, что якобы украинские военные начали "крупномасштабное наступление" на 5 участках фронта. При этом в Минобороны Украины указывают на очередное ИПСО российских окупантов и отмечают, что интервенты заранее заготовили разные фейковые сюжеты о ходе боев.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, украинские войска еще не начали контрнаступление .

На Бахмутском участке фронта бойцы ВСУ продвинулись на флангах.

Недавно командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отметил, что защитники пытаются взять Бахмут в оперативное окружение. Он отметил, что ВСУ продолжают движение вперед на флангах , а россияне теряют позиции под Бахмутом.

А заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши военные на разных участках Бахмутского толка продвинулись до 1600 метров.

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