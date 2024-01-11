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Ми й надалі в усіх сферах непохитно будемо підтримувати український народ, - Франція в ООН

Четвер 11 січня 2024 02:22
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Ми й надалі в усіх сферах непохитно будемо підтримувати український народ, - Франція в ООН Фото: Франція в ООН запевнила у непохитній підтримці України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Постійний представник Франції в Організації Об'єднаних Націй Ніколя де Рів’єр заявив, що Париж й надалі підтримуватиме Україну в боротьбі проти російського агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради Безпеки ООН.

На думку французького представника в ООН, реакція на російську агресію проти України визначатиме глобальну колективну безпеку світу.

Він зазначив, що Росія завдає ударів по цивільних та відмовляється надавати гуманітарним групам доступ на контрольовані території.

"Франція й надалі в усіх сферах непохитно підтримуватиме український народ, аби дати йому змогу скористатися правом на самозахист у відповідності до Статуту ООН", - заявив Рів’єр.

Допомога Україні від Франції

З моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Франція є однією з європейських країн, що надає активну фінансову та військову підтримку нашій державі.

Наприкінці грудня стало відомо про те, що пілоти Збройних сил України наступного року почнуть прибувати до Франції для проходження навчання в рамках військової допомоги.

Також нещодавно Париж заявив про наміри виділити ще 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.

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