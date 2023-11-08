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Франція виділить додаткові 200 млн євро на військову підтримку України

Франція, Середа 08 листопада 2023 08:25
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Франція виділить додаткові 200 млн євро на військову підтримку України Фото: міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Франції виділить ще 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Franceinfo.

"Ви проголосували в комітеті за поправку, що відкриває можливість виділення ще 200 млн євро для фонду підтримки України.Це також дасть нам змогу розпочати реалізацію нової стратегії з придбання нової техніки для української армії", - сказав Лекорню.

За словами міністра, йдеться про частину фінансового законопроєкту, який дозволяє коригувати кредити на поточний бюджетний рік.

Як повідомляє видання, очікується, що бюджет Міністерства оборони Франції наступного року збільшиться на 3,3 мільярда євро (+7,5%) і досягне 47,2 мільярда євро, відповідно до того, що передбачено новим законом про військове програмування на 2024 рік.

Допомога Україні від Франції

Раніше глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки.

Нещодавно вже колишній міністр оборони України Олексій Резніков провів "дуже продуктивні" переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

А 28 вересня під час свого візиту до Києва Лекорню зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили посилення ППО України та можливість спільного виробництва окремих озброєнь.

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