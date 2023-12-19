Українські пілоти наступного року почнуть проходити навчання у Франції

Пілоти Збройних сил України наступного року почнуть прибувати до Франції для проходження навчання в рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство збройних сил Франції .

"15 травня 2023 року президент республіки Емманюель Макрон заявив, що Франція запропонувала Україні можливість навчати льотчиків-винищувачів спільно з низкою європейських партнерів", - ідеться в повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що перші українські пілоти прибудуть на початку 2024 року.

"Після початкової підготовки, проведеної у Франції, вони продовжать навчання на винищувальній авіації під керівництвом наших партнерів", - додали в Міністерстві збройних сил Франції.

Українські пілоти та французькі літаки

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що українські пілоти нібито проходять навчання на Mirage 2000 у Франції. Пізніше спікер Повітряних сил Юрій Ігнат спростував такі дані.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що винищувачі Mirage 2000 не відповідають декільком важливим характеристикам, які Україна вважає за пріоритетні.

На початку вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський домовився з президентом Франції Еммануелем Макроном про тренування українських пілотів на винищувачах F-16.