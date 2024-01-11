Мы и дальше во всех сферах непреклонно будем поддерживать украинский народ, - Франция в ООН
Постоянный представитель Франции в Организации Объединенных Наций Николя де Ривьер заявил, что Париж и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российского агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета Безопасности ООН.
По мнению французского представителя в ООН, реакция на российскую агрессию против Украины будет определять глобальную коллективную безопасность мира.
Он отметил, что Россия наносит удары по гражданским и отказывается предоставлять гуманитарным группам доступ на контролируемые территории.
"Франция и дальше во всех сферах будет непоколебимо поддерживать украинский народ, чтобы дать ему возможность воспользоваться правом на самозащиту в соответствии с Уставом ООН", - заявил Ривьер.
Помощь Украине от Франции
С момента широкомасштабного вторжения России в Украину Франция является одной из европейских стран, оказывающей активную финансовую и военную поддержку нашему государству.
В конце декабря стало известно, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.
Также недавно Париж заявил о намерениях выделить еще 200 млн евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупки французской техники.
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