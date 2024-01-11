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Мы и дальше во всех сферах непреклонно будем поддерживать украинский народ, - Франция в ООН

Четверг 11 января 2024 02:22
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Мы и дальше во всех сферах непреклонно будем поддерживать украинский народ, - Франция в ООН Фото: Франция в ООН заверила в непреклонной поддержке Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Постоянный представитель Франции в Организации Объединенных Наций Николя де Ривьер заявил, что Париж и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российского агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета Безопасности ООН.

По мнению французского представителя в ООН, реакция на российскую агрессию против Украины будет определять глобальную коллективную безопасность мира.

Он отметил, что Россия наносит удары по гражданским и отказывается предоставлять гуманитарным группам доступ на контролируемые территории.

"Франция и дальше во всех сферах будет непоколебимо поддерживать украинский народ, чтобы дать ему возможность воспользоваться правом на самозащиту в соответствии с Уставом ООН", - заявил Ривьер.

Помощь Украине от Франции

С момента широкомасштабного вторжения России в Украину Франция является одной из европейских стран, оказывающей активную финансовую и военную поддержку нашему государству.

В конце декабря стало известно, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.

Также недавно Париж заявил о намерениях выделить еще 200 млн евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупки французской техники.

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