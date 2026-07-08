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"Мы уже это проходили": эксперт дал прогноз по ценам на АЗС из-за новой эскалации с Ираном

17:03 08.07.2026 Ср
3 мин
Цены на АЗС будут расти. Но повторится ли мартовский скачок?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Сергей Куюн Эксперт
"Мы уже это проходили": эксперт дал прогноз по ценам на АЗС из-за новой эскалации с Ираном Фото: подскочат ли цены на украинских АЗС (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Повышение мировых цен на нефть и топливо из-за обострения конфликта между США и Ираном, безусловно, приведет к подорожанию на украинских АЗС.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил топливный эксперт и директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Главное:

  • Прямая зависимость: Стоимость горючего на украинских АЗС неизбежно пойдет вверх вслед за мировыми ценами.
  • Темпы удорожания: Скорость изменения ценников в Украине будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке.
  • Текущая ситуация: Сейчас цены на мировом рынке растут умеренно, поэтому резкого взлета стоимости на украинских АЗС пока нет.

США нанесли ряд ударов по Ирану после нападений на суда в Ормузском проливе. На эту эскалацию сразу отреагировала нефть. Мировые цены на нефть подскочили к самым высоким показателям за последние недели.

Как эскалация влияет на украинские АЗС

Украинский рынок горючего полностью зависит от мировых тенденций, отметил Куюн. Когда цены на нефтепродукты растут на международном рынке, они автоматически уходят вверх и в Украине, а в случае их снижения - наоборот падают.

"Мы с вами это уже проходили. Идут цены вверх там, идут вверх и у нас. Это ведь очень просто", - сказал эксперт.

Скорость смены ценников на украинских АЗС будет зависеть исключительно от темпов развития событий на Ближнем Востоке, отметил Куюн.

Если горючее на международном рынке будет дорожать постепенно, то и в Украине прирост будет медленным. Однако в случае стремительного взлета, как это происходило в марте, цена на дизель или бензин может подскочить на 10-20 гривен всего за неделю или две.

Почему цены на АЗС падают медленнее, чем нефть

По словам Куюна, падение цен на горючее всегда длится дольше, чем их рост.

"Мы не покупаем нефть, мы покупаем нефтепродукты. Нефтепродукты не упали в цене. Они падали три месяца, а выросли за месяц. Как цены на АЗС могут упасть, так же быстро, как они росли? Ну, это абсурд какой-то, если само по себе падение на три месяца растянулось и все равно не дошло до начала", - объяснил эксперт.

Сейчас, как отметил Куюн, на мировом рынке фиксируется определенное повышение стоимости, однако ситуация значительно более спокойная, чем во время мартовского скачка, поэтому резкого взлета цен в Украине пока нет.

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