Ми вже це бачили на Донбасі. Зеленський пояснив, чому він проти заморожування війни

"Чому я проти заморожування цієї війни? Тому що на Донбасі ми це вже бачили. Вони забирають частину території, а потім заморожують конфлікт на деякий час, щоб стати ще сильнішими, підготуватися до подальшої окупації", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україні не потрібно втрачати людей без потреби. Але російські військові мають піти з нашої території.

"Звісно, вони платитимуть поколіннями. Будь-яка агресія має високу ціну. Але це у майбутньому. Війна має закінчитись (на кордонах України 1991 року – ред.), бо інакше настане не кінець війни, а її заморожування. Просто сказати, гаразд, давайте зупинимося, і надалі вони візьмуть Донбас, південь нашої країни, і Крим залишиться в них. Чому? Тому що настав час зробити це, і ми маємо? Ми не зможемо, цього ніхто не пробачить", - підкреслив президент України.