Мы уже это видели на Донбассе. Зеленский объяснил, почему он против замораживания войны

"Почему я против замораживания этой войны? Потому что на Донбассе мы это уже видели. Они отнимают часть территории, а затем замораживают конфликт на некоторое время, чтобы стать еще более сильными, подготовиться к дальнейшей оккупации", - отметил Зеленский.

По его словам, Украине не нужно терять людей без надобности. Но российские военные должны уйти с нашей территории.

"Конечно, они будут платить поколениями. Любая агрессия имеет высокую цену. Но это в будущем. Война должна закончиться (на границах Украины 1991 года – ред.), потому что иначе наступит не конец войны, а ее замораживание. Просто сказать, ладно, давайте остановимся, и в дальнейшем они возьмут Донбасс, юг нашей страны, и Крым останется у них. Почему? Потому что пришло время сделать это, и мы должны? Мы не сможем, этого никто не простит", - подчеркнул президент Украины.