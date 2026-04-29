"Ми не вороги": Зеленський відповів Венсу на заяви щодо скорочення допомоги США

"Я не погоджуюся з віцепрезидентом, - наголосив Зеленський. - Ми відкриті, і ми не вороги. Росія - це ворог".

Він наголосив, що відмова від підтримки України фактично працює на користь Москви, додавши, що якщо Венс "пишається тим, що не допомагає нам, це означає, що він допомагає росіянам".

За словами Зеленського, скорочення допомоги матиме наслідки не лише для України. Він зазначив, що це послабить і Сполучені Штати, а також додасть впевненості Росії.

"Росія не поважає слабкість, і якщо нам ніхто не допоможе, ми, звичайно, будемо в слабшому становищі", - підкреслив він.

Водночас президент наголосив на важливості партнерства між Україною і США.

"Я впевнений, що Сполучені Штати є чудовим партнером для України, і українці також можуть зміцнити Сполучені Штати, - додав Зеленський. - У бізнесі люди кажуть, що це виграш для всіх, то чому б не виграти?"