"Мы не враги": Зеленский ответил Вэнсу на заявления о сокращении помощи США

"Я не согласен с вице-президентом, - подчеркнул Зеленский. - Мы открыты, и мы не враги. Россия - это враг".

Он подчеркнул, что отказ от поддержки Украины фактически работает в пользу Москвы, добавив, что если Вэнс "гордится тем, что не помогает нам, это означает, что он помогает россиянам".

По словам Зеленского, сокращение помощи будет иметь последствия не только для Украины. Он отметил, что это ослабит и Соединенные Штаты, а также придаст уверенности России.

"Россия не уважает слабость, и если нам никто не поможет, мы, конечно, будем в более слабом положении", - подчеркнул он.

В то же время президент подчеркнул важность партнерства между Украиной и США.

"Я уверен, что Соединенные Штаты являются прекрасным партнером для Украины, и украинцы также могут укрепить Соединенные Штаты, - добавил Зеленский. - В бизнесе люди говорят, что это выигрыш для всех, то почему бы не выиграть?"