"Ми не вийдемо з Донбасу". Зеленський заявив про ризик "третьої війни" при поступках Росії

Росія пропонує Україні вийти з Донбасу

Зеленський зауважив, що, на його думку, історія не про те, що росіяни пропонують Україні вийти з Донбасу повністю і за це вони готові також з якоїсь території вийти.

"На мій погляд, по великому рахунку, вони пропонують просто не наступати далі, а не вийти звідкись. І, я думаю, в цьому суть. Тому що ситуація, коли вийти з Донбасу - це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний. Це говорить про те, що тобі пропонують вийти з території, яку ти контролюєш, і за це ceasefire, тобто далі не буде наступу", - пояснив президент.

Він пояснив, що, ймовірно, росіяни розуміють, що Харків вони все одно не отримають і Сумську область також не отримають.

"І, якщо чесно, Кінбурнська коса, яка блокує морський порт Миколаєва, там нема у них сил. Це не стратегічно для них. Вони просто хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, щоб ми віддали їм Донбас", - наголосив він.

Яку конфігурацію обміну територіями пропонують американці

Український президент наголосив, що українські війська не вийдуть з Донбасу.

"Ми не можемо зробити це. Всі забувають першу частину - наші території незаконно окуповані. Донбас для руських - це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну", - підкреслив Зеленський.

Він пояснив, що, як Крим стовідсотково був плацдармом для наступу на південь України, так Донбас є плацдармом для того, щоб росіянам не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити мобілізацію, а використати сепаратистів для потреб російської армії.

"До речі, однією з найміцніших частин їхніх наступальних військ були саме набрані люди з окупованих після 2014 року наших територій. Тобто це формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу "рускіх", - пояснив він.

Водночас Зеленський зазначив, що за кілька років у російського диктатора Володимира Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області.

"І не тільки. Також на Харків. І тому, на мій погляд, будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки. Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це приблизно 30% Донецької області, і це плацдарм для нової їхньої агресії", - підсумував глава України.

Чи вимагають від України відмови від Донбасу

Зеленський зауважив, що спецпредставник США Стів Віткофф говорив, що мають бути територіальні поступки з обох боків.

"Отак це звучало. І що, напевно, Путін хоче, щоб ми вийшли з Донбасу. Тобто це звучало не так, що це Америка хоче, щоб ми вийшли. Коли ми провели ще дві зустрічі NSA, стало зрозуміло, чого хоче Путін. Це не пропозиція Трампа або Віткоффа", - зазначив він.

Водночас Зеленський зауважив, що план росіян дуже простий. Наразі він очікує, що окупанти чинитимуть тиск. Ба більше, Зеленський зауважив, що відчуває тиск щоденно, однак пояснив, що це не те, чого він боїться.

"Чого ми боїмося? Висока ймовірність того, що Путін скаже: "Нехай Зеленський виводить свої війська з Донбасу - тоді буде, наприклад, ceasefire". Ми почуємо деталі цього і щось відповімо. І Трамп може сказати, наприклад: "Українцям доведеться це зробити". Або Трамп на зустрічі скаже Путіну, що "питання території ми вирішувати будемо втрьох. Або питання території ви будете вирішувати без мене", - пояснив глава України.

У разі відмові ж президент України вважає, що Трамп може ввести санкції на обидві країни та зняти їх лише після розв'язання територіального питання.

"Авжеж, я хотів би бачити позицію Америки зважаючи на те, як все почалося - нашу територію окупували, українців вбивають і після цього мені кажуть: “Слухай, хочеш, щоб далі тебе не вбивали? Треба вийти”. А які гарантії безпеки? Вийти з Донеччини? А в чому компроміс? Ми будемо в НАТО? В ЄС?", - зауважив він.

Президент України пояснив, що на цей час він такого не чув.

"Я нічого не чув - просто жодної пропозиції, яка б гарантувала, що завтра не почнеться нова війна і Путін не спробує окупувати ще щонайменше Дніпро, Запоріжжя та Харків. Він вже двічі починав війни за різних президентів Америки, що його утримає від третьої війни?", - пояснив президент.

Чому Путін хоче Донецьку область

"Скільки в Росії територій? Що для них таке третина нашої Донеччини? Що для них таке вся територія нашої держави? У них незаселена в рази більша територія, ніж наша держава. РФ - найбільша територія в світі. Тобто чи це питання території? Ні. Що робить Путін? Йому потрібна окупація нашої держави не з погляду території. Йому не потрібна суверенна Україна. І в цьому вся гра", - зазначив Зеленський.

Він пояснив, що всі ці території не грають ніякої ролі для російського диктатора. Він заявив, що хоче пояснити це питання так, щоб всі це зрозуміли.

"Якщо питання не в кілометрах, то який сенс виходити з дев'яти тисяч квадратних кілометрів Донеччини, які ми зараз контролюємо? Просто йому допомогти підготувати нову військову операцію? А значить нам потрібні гарантії безпеки, які збережуть передусім нашу державу, суверенну державу, нашу незалежність. Потрібно, щоб на ці питання відповіли ті, хто ухвалює рішення. І тоді буде легше", - наголосив він.

Водночас Зеленський відзначив, що в такому випадку умови, які ставить Путін, Україна буде по-іншому сприймати.