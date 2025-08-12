"Мы не выйдем из Донбасса". Зеленский заявил о риске "третьей войны" при уступках России

Россия предлагает Украине выйти из Донбасса

Зеленский отметил, что, по его мнению, история не о том, что россияне предлагают Украине выйти из Донбасса полностью и за это они готовы также с какой-то территории выйти.

"На мой взгляд, по большому счету, они предлагают просто не наступать дальше, а не выйти откуда-то. И, я думаю, в этом суть. Потому что ситуация, когда выйти из Донбасса - это условие ceasefire, то это обмен достаточно условный. Это говорит о том, что тебе предлагают выйти с территории, которую ты контролируешь, и за это ceasefire, то есть дальше не будет наступления", - пояснил президент.

Он пояснил, что, вероятно, россияне понимают, что Харьков они все равно не получат и Сумскую область также не получат.

"И, если честно, Кинбурнская коса, которая блокирует морской порт Николаева, там нет у них сил. Это не стратегически для них. Они просто хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, чтобы мы отдали им Донбасс", - подчеркнул он.

Какую конфигурацию обмена территориями предлагают американцы

Украинский президент подчеркнул, что украинские войска не выйдут из Донбасса.

"Мы не можем сделать это. Все забывают первую часть - наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для русских - это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что, как Крым стопроцентно был плацдармом для наступления на юг Украины, так Донбасс является плацдармом для того, чтобы россиянам не жалеть граждан Украины, не пользоваться своими, не делать мобилизацию, а использовать сепаратистов для нужд российской армии.

"Кстати, одной из самых крепких частей их наступательных войск были именно набранные люди с оккупированных после 2014 года наших территорий. То есть это формировался плацдарм для полномасштабного вторжения. После полномасштабного вторжения, если сегодня мы выйдем из Донбасса, из наших укреплений, из наших рельефов, с высот, которые мы контролируем, мы четко откроем плацдарм для подготовки наступления "русских", - пояснил он.

В то же время Зеленский отметил, что через несколько лет у российского диктатора Владимира Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепровскую области.

"И не только. Также на Харьков. И поэтому, на мой взгляд, любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности. Иначе сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это примерно 30% Донецкой области, и это плацдарм для новой их агрессии", - подытожил глава Украины.

Требуют ли от Украины отказа от Донбасса

Зеленский отметил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф говорил, что должны быть территориальные уступки с обеих сторон.

"Так это звучало. И что, наверное, Путин хочет, чтобы мы вышли из Донбасса. То есть это звучало не так, что это Америка хочет, чтобы мы вышли. Когда мы провели еще две встречи NSA, стало понятно, чего хочет Путин. Это не предложение Трампа или Уиткоффа", - отметил он.

В то же время Зеленский отметил, что план россиян очень прост. Сейчас он ожидает, что оккупанты будут оказывать давление. Более того, Зеленский отметил, что испытывает давление ежедневно, однако пояснил, что это не то, чего он боится.

"Чего мы боимся? Высокая вероятность того, что Путин скажет: "Пусть Зеленский выводит свои войска с Донбасса - тогда будет, например, ceasefire". Мы услышим детали этого и что-то ответим. И Трамп может сказать, например: "Украинцам придется это сделать". Или Трамп на встрече скажет Путину, что "вопрос территории мы решать будем втроем. Или вопрос территории вы будете решать без меня", - пояснил глава Украины.

В случае отказа же президент Украины считает, что Трамп может ввести санкции на обе страны и снять их только после решения территориального вопроса.

"Конечно, я хотел бы видеть позицию Америки ввиду того, как все началось - нашу территорию оккупировали, украинцев убивают и после этого мне говорят: "Слушай, хочешь, чтобы дальше тебя не убивали? Надо выйти". А какие гарантии безопасности? Выйти из Донецкой области? А в чем компромисс? Мы будем в НАТО? В ЕС?", - отметил он.

Президент Украины пояснил, что в настоящее время он такого не слышал.

"Я ничего не слышал - просто ни одного предложения, которое бы гарантировало, что завтра не начнется новая война и Путин не попытается оккупировать еще как минимум Днепр, Запорожье и Харьков. Он уже дважды начинал войны при разных президентах Америки, что его удержит от третьей войны?", - пояснил президент.

Почему Путин хочет Донецкую область

"Сколько у России территорий? Что для них такое треть нашей Донетчины? Что для них такое вся территория нашего государства? У них незаселенная в разы большая территория, чем наше государство. РФ - самая большая территория в мире. То есть это вопрос территории? Нет. Что делает Путин? Ему нужна оккупация нашего государства не с точки зрения территории. Ему не нужна суверенная Украина. И в этом вся игра", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что все эти территории не играют никакой роли для российского диктатора. Он заявил, что хочет объяснить этот вопрос так, чтобы все это поняли.

"Если вопрос не в километрах, то какой смысл выходить из девяти тысяч квадратных километров Донетчины, которые мы сейчас контролируем? Просто ему помочь подготовить новую военную операцию? А значит нам нужны гарантии безопасности, которые сохранят прежде всего наше государство, суверенное государство, нашу независимость. Нужно, чтобы на эти вопросы ответили те, кто принимает решение. И тогда будет легче", - подчеркнул он.

В то же время Зеленский отметил, что в таком случае условия, которые ставит Путин, Украина будет по-другому воспринимать.