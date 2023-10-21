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Мы войдем в Сектор Газы, - начальник штаба ЦАХАЛ

Суббота 21 октября 2023 23:24
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Мы войдем в Сектор Газы, - начальник штаба ЦАХАЛ Фото: ЦАХАЛ пообещал зайти в Сектор Газа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала войти в Сектор Газы и начать операцию по уничтожению боевиков ХАМАС.

Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛ Герцы Галеви, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы зайдем в сектор Газа. Мы приступим к выполнению оперативной и профессиональной задачи по уничтожению оперативников и инфраструктуры ХАМАС", - сказал он.

Галеви заявил, что когда ЦАХАЛ войдет в Газу, они будут "учитывать события, произошедшие 7 октября", когда ХАМАС напал на Израиль.

"Все возможности ЦАХАЛа будут с вами во время этого маневра. Будьте смелыми, с таким мышлением, будьте очень решительны и придавайте своим солдатам уверенность", - сказал Галеви, обращаясь в Армию обороны.

Война ХАМАС и Израиля

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Отметим, что Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил.

Напомним, 19 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галлант пообещал военным ЦАХАЛу, что скоро они "увидят Газу изнутри".

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Израиль ХАМАС Сектор Газа
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