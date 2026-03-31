"Ми це запам'ятаємо": Трамп розлютився через закриття Францією неба для літаків США

"Франція не дозволила літакам, що прямували до Ізраїлю з військовим вантажем, пролітати над своєю територією", - наголосив Трамп.

Він також дав зрозуміти, що вважає позицію Парижа "дуже некорисною" в контексті війни з Іраном.

"Франція проявила себе дуже некорисною стосовно "Іранського м’ясника", якого вдалося ліквідувати! США це запам'ятають", - підсумував америкнський президент.

Загострення між США і НАТО

Нагадаємо, на тлі війни з Іраном у США вже заговорили про можливий перегляд ролі Вашингтона в НАТО. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення операції проти Ірану Сполучені Штати можуть переосмислити свою участь в Альянсі.

Причиною він назвав відмову більшості союзників надати підтримку, а також закриття для США баз і повітряного простору.