Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Ми це запам'ятаємо": Трамп розлютився через закриття Францією неба для літаків США

15:23 31.03.2026 Вт
2 хв
Париж не пропустив американські борти з військовим вантажем, що летіли до Ізраїлю
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Франції не пропустити через свій повітряний простір американські літаки з військовим вантажем, які прямували до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.

Читайте також: Випробування провалено. Трамп знову накинувся на НАТО з критикою

"Франція не дозволила літакам, що прямували до Ізраїлю з військовим вантажем, пролітати над своєю територією", - наголосив Трамп.

Він також дав зрозуміти, що вважає позицію Парижа "дуже некорисною" в контексті війни з Іраном.

"Франція проявила себе дуже некорисною стосовно "Іранського м’ясника", якого вдалося ліквідувати! США це запам'ятають", - підсумував америкнський президент.

Загострення між США і НАТО

Нагадаємо, на тлі війни з Іраном у США вже заговорили про можливий перегляд ролі Вашингтона в НАТО. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення операції проти Ірану Сполучені Штати можуть переосмислити свою участь в Альянсі.

Причиною він назвав відмову більшості союзників надати підтримку, а також закриття для США баз і повітряного простору.

Раніше міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила, що країна не дозволить американським бортам використовувати свій повітряний простір під час операцій проти Ірану.

До цього Мадрид уже відмовив Вашингтону у праві використовувати спільні бази, звідки США довелося вивезти щонайменше 12 літаків-заправників.

У відповідь Дональд Трамп наказав припинити всі відносини з Іспанією.

Також Італія таємно відмовила бомбардувальникам США у посадці на базі Сігонелла.

