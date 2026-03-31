"Ми це запам'ятаємо": Трамп розлютився через закриття Францією неба для літаків США

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Франції не пропустити через свій повітряний простір американські літаки з військовим вантажем, які прямували до Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.
"Франція не дозволила літакам, що прямували до Ізраїлю з військовим вантажем, пролітати над своєю територією", - наголосив Трамп.
Він також дав зрозуміти, що вважає позицію Парижа "дуже некорисною" в контексті війни з Іраном.
"Франція проявила себе дуже некорисною стосовно "Іранського м’ясника", якого вдалося ліквідувати! США це запам'ятають", - підсумував америкнський президент.
Нагадаємо, на тлі війни з Іраном у США вже заговорили про можливий перегляд ролі Вашингтона в НАТО. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення операції проти Ірану Сполучені Штати можуть переосмислити свою участь в Альянсі.
Причиною він назвав відмову більшості союзників надати підтримку, а також закриття для США баз і повітряного простору.
Раніше міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила, що країна не дозволить американським бортам використовувати свій повітряний простір під час операцій проти Ірану.
До цього Мадрид уже відмовив Вашингтону у праві використовувати спільні бази, звідки США довелося вивезти щонайменше 12 літаків-заправників.
У відповідь Дональд Трамп наказав припинити всі відносини з Іспанією.
Також Італія таємно відмовила бомбардувальникам США у посадці на базі Сігонелла.