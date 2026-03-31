"Мы это запомним": Трамп разозлился из-за закрытия Францией неба для самолетов США

"Франция не позволила самолетам, которые направлялись в Израиль с военным грузом, пролетать над своей территорией", - подчеркнул Трамп.

Он также дал понять, что считает позицию Парижа "очень бесполезной" в контексте войны с Ираном.

"Франция проявила себя очень неполезной в отношении "Иранского мясника", которого удалось ликвидировать! США это запомнят", - подытожил америкнский президент.

Обострение между США и НАТО

Напомним, на фоне войны с Ираном в США уже заговорили о возможном пересмотре роли Вашингтона в НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения операции против Ирана Соединенные Штаты могут переосмыслить свое участие в Альянсе.

Причиной он назвал отказ большинства союзников оказать поддержку, а также закрытие для США баз и воздушного пространства.