Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Мы это запомним": Трамп разозлился из-за закрытия Францией неба для самолетов США

15:23 31.03.2026 Вт
2 мин
Париж не пропустил американские борта с военным грузом, летевшие в Израиль
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение Франции не пропустить через свое воздушное пространство американские самолеты с военным грузом, которые направлялись в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Читайте также: Испытание провалено. Трамп снова набросился на НАТО с критикой

"Франция не позволила самолетам, которые направлялись в Израиль с военным грузом, пролетать над своей территорией", - подчеркнул Трамп.

Он также дал понять, что считает позицию Парижа "очень бесполезной" в контексте войны с Ираном.

"Франция проявила себя очень неполезной в отношении "Иранского мясника", которого удалось ликвидировать! США это запомнят", - подытожил америкнский президент.

Обострение между США и НАТО

Напомним, на фоне войны с Ираном в США уже заговорили о возможном пересмотре роли Вашингтона в НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения операции против Ирана Соединенные Штаты могут переосмыслить свое участие в Альянсе.

Причиной он назвал отказ большинства союзников оказать поддержку, а также закрытие для США баз и воздушного пространства.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила, что страна не позволит американским бортам использовать свое воздушное пространство во время операций против Ирана.

До этого Мадрид уже отказал Вашингтону в праве использовать совместные базы, откуда США пришлось вывезти по меньшей мере 12 самолетов-заправщиков.

В ответ Дональд Трамп приказал прекратить все отношения с Испанией.

Также Италия тайно отказала бомбардировщикам США в посадке на базе Сигонелла.

