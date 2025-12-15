Ми ще ніколи не були так близько до закінчення війни в Україні, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що завершення війни, яку РФ розв'язала проти України, ніколи не було настільки близьким - все завдяки зусиллям США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Орбана у Facebook .

За словами Орбана, ключові події цього тижня відбуватимуться у Брюсселі під час саміту Європейського Союзу, до якого також готується Угорщина. Зокрема, найближчим часом має зібратися консультативна комісія ЄС угорського парламенту.

"Ставки прості: війна або мир. Ми ще ніколи не були такими близькими до завершення російсько-української війни", - заявив Орбан.

Він додав, що Європа стоїть перед "чудовою можливістю", адже війну, яку європейські країни не змогли завершити протягом чотирьох років, можуть зупинити США.

Водночас угорський прем'єр висловив переконання, що Європа рухається в протилежному напрямку і має намір не лише продовжити, а й розширити війну.

За його словами, йдеться, зокрема, про конфіскацію заморожених російських активів, що, на думку Орбана, рівнозначно оголошенню відкритої війни Росії та неминуче отримає відповідь з її боку.

"У нас немає причин змінювати позицію Угорщини. У війни немає рішення на передовій. Якщо немає рішення на лінії фронту, потрібно робити те, що говорить президент Трамп, - вести переговори", - написав він.

Орбан черговий раз заявив, що Будапешт не підтримує конфіскацію заморожених активів РФ, не надсилає гроші та зброю Україні, а також не братиме участі в будь-яких запозиченнях ЄС, які, за його словами, "спрямовані на продовження війни".

На завершення прем'єр-міністр Угорщини заявив, що найближчий тиждень буде насиченим і закликав "пристебнути ремені безпеки".