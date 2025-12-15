ua en ru
Мы еще никогда не были так близко к окончанию войны в Украине, - Орбан

Понедельник 15 декабря 2025 14:29
UA EN RU
Мы еще никогда не были так близко к окончанию войны в Украине, - Орбан Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что завершение войны, которую РФ развязала против Украины, никогда не было столь близким - все благодаря усилиям США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Орбана в Facebook.

По словам Орбана, ключевые события на этой неделе будут происходить в Брюсселе во время саммита Европейского Союза, к которому также готовится Венгрия. В частности, в ближайшее время должна собраться консультативная комиссия ЕС венгерского парламента.

"Ставки просты: война или мир. Мы еще никогда не были так близки к завершению российско-украинской войны", - заявил Орбан.

Он добавил, что Европа стоит перед "прекрасной возможностью", ведь войну, которую европейские страны не смогли завершить в течение четырех лет, могут остановить США.

В то же время венгерский премьер выразил убеждение, что Европа движется в противоположном направлении и намерена не только продолжить, но и расширить войну.

По его словам, речь идет, в частности, о конфискации замороженных российских активов, что, по мнению Орбана, равнозначно объявлению открытой войны России и неизбежно получит ответ с ее стороны.

"У нас нет причин менять позицию Венгрии. У войны нет решения на передовой. Если нет решения на линии фронта, нужно делать то, что говорит президент Трамп, - вести переговоры", - написал он.

Орбан в очередной раз заявил, что Будапешт не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ, не посылает деньги и оружие Украине, а также не будет участвовать в любых заимствованиях ЕС, которые, по его словам, "направлены на продолжение войны".

В завершение премьер-министр Венгрии заявил, что ближайшая неделя будет насыщенной и призвал "пристегнуть ремни безопасности".

Заявления Орбана

Напомним, вчера Орбан заявил о планах повезти с собой в Брюссель на саммит ЕС 1,6 миллиона анкет, собранных во время манипулятивного "референдума". В анкетах венгры якобы "высказались" за отказ Украине во вступлении в ЕС.

Перед тем Орбан устроил очередную истерику после решения Европейского Союза о бессрочном замораживании российских активов, назвав это "декларацией войны".

До этого он истерил, называя голосование по бессрочному замораживанию активов "брюссельской диктатурой".

