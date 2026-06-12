ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Мы сами к этому пришли": Лукашенко объяснил причины войны "человеческим фактором"

19:57 12.06.2026 Пт
2 мин
Диктатор считает, что надо "думать" над завершением войны РФ против Украины
aimg Иван Носальский
"Мы сами к этому пришли": Лукашенко объяснил причины войны "человеческим фактором" Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Текущие войны и нестабильность в мире были вызваны "человеческим фактором". Человечество само пришло к такой ситуации.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого".

Комментируя войну России против Украины и конфликт на Ближнем Востоке, диктатор заговорил о человеческом факторе.

"Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить", - считает он.

Также, по мнению Лукашенко, завершение войн РФ против Украины и на Ближнем Востоке зависит "буквально от желания нескольких человек".

"Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно", - добавил он.

Диктатор отдельно выразил уверенность, что война на Ближнем Востоке будет прекращена в этом году. Он нафантазировал, что американцев в нее втянули, а теперь президент США Дональд Трамп "нацелен на ее прекращение".

Читайте также: Лукашенко выдал абсурдное заявление о войне

Беларусь помогает России

Стоит заметить, что Беларусь является союзником России в полномасштабной войне против Украины.

В частности, в начале войны российские оккупанты начали наступление не только с территории РФ, но и с территории Беларуси.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия рассматривает возможность операций против Украины или стран НАТО с территории Беларуси.

В частности, он предупреждал об угрозе атаки россиян по Черниговско-Киевскому направлению.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Александр Лукашенко Беларусь Война в Украине
Новости
Каждый второй - иностранец: Минобороны объявило амбициозную цель по рекрутингу
Каждый второй - иностранец: Минобороны объявило амбициозную цель по рекрутингу
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой