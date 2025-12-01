"Ми розраховуємо на Китай". Макрон попросить Сі Цзіньпіна схилити РФ до перемир'я

Зустріч Макрона із Зеленським та мирний план

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Парижі. У Єлисейському палаці він зустрінеться з французьким лідером Еммануелем Макроном.

Зазначимо, Барро назвав сьогоднішній візит лідера України до Парижа "не випадковим". Він також наголосив, що мирні переговори в Україні не можуть відбутися без участі європейців.

У канцелярії Макрона анонсували, що президенти обговорять ситуацію в Україні та умови досягнення справедливого і тривалого миру.

Зазначимо, що лише вчора, 30 листопада українська делегація провела перемовини зі США у Флориді щодо подальшого узгодження мирного плану, напрацьованого в Женеві, аби привести його до формату, який відкриє шлях до миру та гарантій безпеки.

Президент України заявив, що цього тижня буде багато дипломатичної роботи зокрема й з союзниками з Європи.

Додамо, МЗС Франції заявило, що російський диктатор Володимир Путін повинен буде погодитися на припинення вогню. В іншому випадку на Росію чекатимуть нові санкції.

