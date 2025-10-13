"Ми розберемося": Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, Дональд Трамп під час виступу в Кнесеті розповів, як відправив свого спецпредставника Стіва Віткоффа у Москву на перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами американського лідера, він думав, що війну в Україні буде легко уладнати - "набагато легше", ніж він зробив це з Ізраїлем.

При цьому в Кремлі заявляють, що наразі існують всі можливості для організації розмови між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, телефонна розмова лідерів двох країн відбудеться, тільки-но з’являться домовленості про це. Поки що, за його словами, чітких домовленостей про таку розмову немає.

Зазначимо, у серпні спецпредставник США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. Це був його п’ятий візит до Москви з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Все, що відомо про переговори у Кремлі та події, які їм передували, - читайте у матеріалі РБК-Україна.