"Мы разберемся": Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине

Напомним, сегодня, 13 октября, Дональд Трамп во время выступления в Кнессете рассказал, как отправил своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, он думал, что войну в Украине будет легко уладить - "гораздо легче", чем он сделал это с Израилем.

При этом в Кремле заявляют, что сейчас существуют все возможности для организации разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, телефонный разговор лидеров двух стран состоится, как только появятся договоренности об этом. Пока, по его словам, четких договоренностей о таком разговоре нет.

Отметим, в августе спецпредставитель США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. Это был его пятый визит в Москву с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Все, что известно о переговорах в Кремле и событиях, которые им предшествовали, - читайте в материале РБК-Украина.