"Що ви обговорювали 5 годин?": Трамп розповів про зустріч Віткоффа з Путіним щодо України

Понеділок 13 жовтня 2025 15:01
UA EN RU
"Що ви обговорювали 5 годин?": Трамп розповів про зустріч Віткоффа з Путіним щодо України Фото: спецпосланець США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп розповів, як відправив свого спецпредставника Стіва Віткоффа у Москву на перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

Під час сьогоднішнього виступу в ізраїльському парламенті - Кнесеті президент США згадав свого спеціального представника на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який, долучився до спроб налагодити контакти під час російсько-української війни.

Трамп поділився історією, як вперше відправив до Москви Віткоффа на перемовини з російським диктором Володимиром Путіним, щоб обговорити війну в Україні.

"Стів працює з російсько-українською війною. Війною, яка не мала початися, яка забирає 7000 життів молодих солдатів. Це жаль. Але це сталося. Я взявся за цю справу. Я думав, що цю жахливу та криваву війну легко буде уладнати. Я думав, це буде набагато легше, ніж те, що ми зробили зараз тут з Ізраїлем", - повідомив президент.

Трамп сказав, що організував зустріч Віткоффа з Путіним, вважаючи, що вона триватиме недовго.

"Думав, що це буде зустріч на 15-20 хвилин. Тоді Стівен не знав нічого про Росію та Путіна, та про політику взагалі. Потім через годину я зателефонував і спитав, чи зустріч уже закінчилася. Мені сказали, що ні, вони ще всередині. Через годину я знову зателефонував - але він, ще розмовляв з Путіним. Я дзвонив через три, чотири години. Через п'ять годин я кажу: "Про що ви там, чорт забирай, розмовляєте вже п'яту годину?" - розповів Трамп.

Візит Віткоффа до Москви

У серпні спеціальний посланець США Стів Віткофф провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі.

Це був п’ятий візит Віткоффа до Москви з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Все, що відомо про переговори у Кремлі та події, які їм передували, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ізраїль Дональд Трамп Стів Віткофф
