Коли Трамп поговорить з Путіним: у Кремлі зробили заяву

Понеділок 13 жовтня 2025 14:24
UA EN RU
Коли Трамп поговорить з Путіним: у Кремлі зробили заяву Фото: Дональд Трамп та Володимир Путін (фотоколаж РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Існують всі можливості для оперативної організації розмови між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Проте без чітких домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова в росЗМІ.

За словами речника Кремля, телефонна розмова Путіна та Трампа відбудеться, тільки-но з’являться домовленості про це. Поки що чітких домовленостей про таку розмову немає.

"Трамп сказав о такій можливості, поки яких-то чітких договореностей у телефонній розмові немає. Як тільки вони з'являються, розмова відбудеться. Ще раз повторюю, існують всі можливості для доволі оперативної організації такого телефонної розмови", - заявив Пєсков.

Що передувало

Нагадаємо, на вихідних президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський провели телефонні переговори.

Серед головних тем розмов були обговорення можливості постачання далекобійних ракет Tomahawk та систем Patriot.

Вже після цього Трамп заявив, що готовий відправити Україні ракети Tomahawk. Але для початку, ймовірно, поговорить про це з главою Кремля Володимиром Путіним.

У відповідь на заяву Трампа щодо можливого постачання Україні ракет Tomahawk заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив очільнику Білого дому "поганим кінцем".

Володимир Путін Російська Федерація Дональд Трамп Пєсков Війна в Україні
