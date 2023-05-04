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Ми реалісти. Зеленський пояснив, чого Україна хоче від НАТО

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна розуміє, що не зможе стати членом НАТО під час війни, проте хоче отримати чіткий сигнал про те, що вона здобуде членство після закінчення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час прес-конференції.

За його словами, в останні місяці Україна отримала деякі позитивні меседжі від держав, які готові підтримати нашу країну та робити щось більше, ніж пропонувати просто політику відкритих дверей.

"Я гадаю, що наші друзі нас підтримають, вони захочуть бачити нас в НАТО. Але ми є реалістами, ми розуміємо, що не будемо в НАТО під час війни. Але під час війни ми хочемо отримати чіткий сигнал, що після війни ми станемо членами НАТО", - зауважив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський зазначав, що немає жодних перешкод для рішення щодо алгоритму вступу України в НАТО.

Керівник ОП Андрій Єрмак вважає, що вступ України до Альянсу - це найкращий спосіб пришвидшити завершення війни.

До того ж, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна розраховує дізнатись терміни вступу в НАТО на літньому саміті у Вільнюсі.

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НАТОВолодимир Зеленський