Мы реалисты. Зеленский объяснил, чего Украина хочет от НАТО

По его словам, в последние месяцы Украина получила некоторые положительные месседжи от государств, которые готовы поддержать нашу страну и делать нечто большее, чем предлагать просто политику открытых дверей.

"Я думаю, что наши друзья нас поддержат, они захотят видеть нас в НАТО. Но мы являемся реалистами, мы понимаем, что не будем в НАТО во время войны. Но во время войны мы хотим получить четкий сигнал, что после войны мы станем членами НАТО", - заметил президент.

Напомним, ранее Зеленский отмечал, что нет никаких препятствий для решения алгоритма вступления Украины в НАТО.

Руководитель ОП Андрей Ермак считает, что вступление Украины в Альянс - это лучший способ ускорить завершение войны.

К тому же, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина рассчитывает узнать сроки вступления в НАТО на летнем саммите в Вильнюсе.

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