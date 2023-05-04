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Мы реалисты. Зеленский объяснил, чего Украина хочет от НАТО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина понимает, что не сможет стать членом НАТО во время войны, однако хочет получить четкий сигнал о том, что она получит членство после окончания боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

По его словам, в последние месяцы Украина получила некоторые положительные месседжи от государств, которые готовы поддержать нашу страну и делать нечто большее, чем предлагать просто политику открытых дверей.

"Я думаю, что наши друзья нас поддержат, они захотят видеть нас в НАТО. Но мы являемся реалистами, мы понимаем, что не будем в НАТО во время войны. Но во время войны мы хотим получить четкий сигнал, что после войны мы станем членами НАТО", - заметил президент.

Напомним, ранее Зеленский отмечал, что нет никаких препятствий для решения алгоритма вступления Украины в НАТО.

Руководитель ОП Андрей Ермак считает, что вступление Украины в Альянс - это лучший способ ускорить завершение войны.

К тому же, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина рассчитывает узнать сроки вступления в НАТО на летнем саммите в Вильнюсе.

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НАТОВладимир Зеленский