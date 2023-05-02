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Єрмак: вступ України до НАТО - це найкращий спосіб пришвидшити завершення війни

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Вівторок 02 травня 2023 15:28
Єрмак: вступ України до НАТО - це найкращий спосіб пришвидшити завершення війни Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рішення про вступ України до НАТО допоможе пришвидшити завершення війни, яку розв'язала Росії, та забезпечить мир у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю журналістам нідерландського національного телеканалу NOS і газети NRC.

"НАТО та її існуючі члени повинні почуватися в безпеці. Я вважаю, що наш вступ до НАТО є найкращим способом пришвидшити завершення війни та забезпечити мир у Європі на майбутнє та запобігти можливому вторгненню Росії", - сказав він.

Єрмак зазначив, що Україна сподівається на дві речі на саміті НАТО у Вільнюсі в липні:

  • По-перше, чіткий шлях до членства в НАТО.
  • По-друге, конкретні гарантії безпеки на проміжний період.

При цьому керівник ОП підкреслив, що Україна розуміє, що не може розраховувати на статтю 5, положення НАТО, яке передбачає, що напад на одну державу-члена тлумачиться як напад на всі держави-члени.

Він зазначив, що Україна воює проти Росії вже 14 місяців. Вона не боїться та може перемогти. Так, Україна вже звільнила частину окупованих територій - тож вона не просто захищається.

За його словами, Україна вже зробила велику роботу для НАТО. Єрмак додав, що вперше за 50 років усі у світі розуміють, що НАТО є найсильнішим альянсом. А у Росії немає шансів.

"Чесно кажучи, було б нерозумно не залучити до НАТО країну з однією з найдосвідченіших і найсильніших армій Європи. Ми не бла-бла, ми показуємо на практиці, що вміємо битися. Після цієї війни ми повинні побудувати потужну лінію оборони від Балтії до Чорного моря. Жодна угода, крім членства в НАТО, не захистить країну від нових атак. Я кажу: дайте нам членство після перемоги, але юридично запросіть нас заздалегідь. Це був би дуже сильний сигнал", - додав голова ОП.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна розраховує дізнатись терміни вступу в НАТО на літньому саміті.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

При цьому США та Німеччина поки не хочуть брати на себе конкретних зобов’язань щодо вступу України в НАТО.

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НАТО Андрій Єрмак Офіс президента
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