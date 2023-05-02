Єрмак: вступ України до НАТО - це найкращий спосіб пришвидшити завершення війни
Рішення про вступ України до НАТО допоможе пришвидшити завершення війни, яку розв'язала Росії, та забезпечить мир у Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю журналістам нідерландського національного телеканалу NOS і газети NRC.
"НАТО та її існуючі члени повинні почуватися в безпеці. Я вважаю, що наш вступ до НАТО є найкращим способом пришвидшити завершення війни та забезпечити мир у Європі на майбутнє та запобігти можливому вторгненню Росії", - сказав він.
Єрмак зазначив, що Україна сподівається на дві речі на саміті НАТО у Вільнюсі в липні:
- По-перше, чіткий шлях до членства в НАТО.
- По-друге, конкретні гарантії безпеки на проміжний період.
При цьому керівник ОП підкреслив, що Україна розуміє, що не може розраховувати на статтю 5, положення НАТО, яке передбачає, що напад на одну державу-члена тлумачиться як напад на всі держави-члени.
Він зазначив, що Україна воює проти Росії вже 14 місяців. Вона не боїться та може перемогти. Так, Україна вже звільнила частину окупованих територій - тож вона не просто захищається.
За його словами, Україна вже зробила велику роботу для НАТО. Єрмак додав, що вперше за 50 років усі у світі розуміють, що НАТО є найсильнішим альянсом. А у Росії немає шансів.
"Чесно кажучи, було б нерозумно не залучити до НАТО країну з однією з найдосвідченіших і найсильніших армій Європи. Ми не бла-бла, ми показуємо на практиці, що вміємо битися. Після цієї війни ми повинні побудувати потужну лінію оборони від Балтії до Чорного моря. Жодна угода, крім членства в НАТО, не захистить країну від нових атак. Я кажу: дайте нам членство після перемоги, але юридично запросіть нас заздалегідь. Це був би дуже сильний сигнал", - додав голова ОП.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна розраховує дізнатись терміни вступу в НАТО на літньому саміті.
Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.
При цьому США та Німеччина поки не хочуть брати на себе конкретних зобов’язань щодо вступу України в НАТО.
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