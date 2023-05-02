Єрмак: вступ України до НАТО - це найкращий спосіб пришвидшити завершення війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю журналістам нідерландського національного телеканалу NOS і газети NRC.

"НАТО та її існуючі члени повинні почуватися в безпеці. Я вважаю, що наш вступ до НАТО є найкращим способом пришвидшити завершення війни та забезпечити мир у Європі на майбутнє та запобігти можливому вторгненню Росії", - сказав він.

Єрмак зазначив, що Україна сподівається на дві речі н а саміті НАТО у Вільнюсі в липні:

По-перше, чіткий шлях до членства в НАТО.

По-друге, конкретні гарантії безпеки на проміжний період.

При цьому керівник ОП підкреслив, що Україна розуміє, що не може розраховувати на статтю 5, положення НАТО, яке передбачає, що напад на одну державу-члена тлумачиться як напад на всі держави-члени.

Він зазначив, що У країна воює проти Росії вже 14 місяців. Вона не боїться та може перемогти. Так, Україна вже звільнила частину окупованих територій - тож вона не просто захищається.

За його словами, Україна вже зробила велику роботу для НАТО. Єрмак додав, що в перше за 50 років усі у світі розуміють, що НАТО є найсильнішим альянсом. А у Росії немає шансів.