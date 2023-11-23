"Ми просто знищуємо міста": окупант розповів про злочини армії РФ (перехоплення)

"Я вже третій день лажу в TikTok і дивлюся на українців. Як вони наступають на нас, як вони орками нас називають", - сказав окупант.

Також він повідомив, що ЗСУ наступають у посадках. Після перегляду таких відео у росіянина пропадає настрій.

"Так що найцікавіше, прикинь, весь народ, розумієш, він проти нас, ну ось ті цивільні. Просто війна тупо не зрозуміло за що", - додав окупант.

Російський військовий у розмові зізнався, що армія РФ просто знищує міста і людей, залишає їх без житла і через це на них зляться українці.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.