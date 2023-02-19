"Ми просто переможемо, дитинко". Пелосі відповіла на нібито ослаблення підтримки України

Вона зазначила, що американські громадяни підтримують боротьбу України проти Росії. За її словами, американці розуміють, що українці борються за свою свободу, тож вони готові їх у цьому підтримувати.

"Можливо, є ті, хто каже - не хочу витрачати гроші, чи те, чи інше, але переважно американський народ прийняв українців у свої будинки. Вони за перемогу", - зазначила Пелосі.

За її словами, якщо у пресі й з'являються повідомлення про певне ослаблення підтримки, то це не впливає на загальні настрої.

"Це послання успіху, налаштування на перемогу. Преса ставить всілякі питання. Але чому ти це запитуєш? Ми просто переможемо, дитинко. Ми просто протримаємося, поки не переможемо. Це про демократію, свободу. Для українського народу, але й для світу", - підкреслила колишня речниця Палати представників.

Ненсі додала, що не боїться ослаблення підтримки українського народу.