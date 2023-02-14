США очікують на контрнаступ ЗСУ навесні: буде вікно можливостей, аби перейняти ініціативу

США очікують, що навесні українські військові перейдуть у контрнаступ. У Пентагоні сподіваються, що Україна матиме вікно можливостей, аби перейняти ініціативу на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна на брифінгу .

Він зазначив, що Росія посилає велику кількість нових вояків на територію України. При цьому вони погано оснащені і через це зазнають багато втрат.

"Дуже важливо зараз, щоб був створений імпульс для допомоги Україні для того, щоб на полі бою склалися такі умови, які будуть вигідні Україні. І тому ми очікуємо побачити наступ України навесні", - сказав Остін.

Глава Пентагону заявив, що усі партнери наполегливо працюють над тим, щоб Україна мала достатньо оснащення і зброї для того, щоб бути ефективною.

"Ми переконані, що буде вікно можливостей для українців перейняти на себе ініціативу і продовжити створювати правильні умови на полі бою", - додав міністр оборони США.

Нагадаємо, раніше Остін зазначив, що партнери допоможуть Україні перейти в контрнаступ навесні.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників передати Україні необхідне озброєння до того, як Росія зможе перехопити ініціативу.

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