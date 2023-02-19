RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мы просто победим, детка". Пелоси ответила на якобы ослабление поддержки Украины

Фото: бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

США и американское общество продолжают поддерживать борьбу Украины за свою независимость, поэтому не стоит беспокоиться о возможном ослаблении помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Мюнхенском форуме безопасности.

Она отметила, что американские граждане поддерживают борьбу Украины против России. По ее словам, американцы понимают, что украинцы борются за свою свободу, и они готовы их в этом поддерживать.

"Возможно, есть те, кто говорит - не хочу тратить деньги или то или иное, но преимущественно американский народ принял украинцев в свои дома. Они за победу", - отметила Пелоси.

По ее словам, если в прессе и появляются сообщения об определенном ослаблении поддержки, это не влияет на общие настроения.

"Это послание успеха, настройка на победу. Пресса задает всевозможные вопросы. Но почему ты это спрашиваешь? Мы просто победим, детка. Мы просто продержимся, пока не победим. Это о демократии, свободе. Для украинского народа, но и для мира", - подчеркнула бывшая пресс-секретарь Палаты представителей.

Нэнси добавила, что не опасается ослабления поддержки украинского народа.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Украина добьется победы над Россией в нынешней войне.

К тому же в Пентагоне ожидают, что весной украинские бойцы перейдут в контрнаступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины