Відкриє скриньку Пандори. Блінкен виключив територіальні поступки України перед РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки висловив тверду впевненість у тому, що Україна досягне перемоги над Росією у нинішній війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

"Ми не сумніваємося в перемозі та успіху України. І на це є проста й вагома причина", - зауважив глава американської дипломатії.

Він пояснив, що незалежно від отриманої підтримки, шо надає Захід Україні, найбільша і єдина відмінність полягає в тому, що українці борються за власну державу, за своє майбутнє, за свою землю.

"Росіяни ж - ні, і це найголовніше", - підкреслив держсекретар США.

У цьому контексті Блінкен підтримав висловлювання глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про справедливий та стійкий мир, що має бути встановлений після перемоги України.

"Справедливий - означає те, що будь-який мир має відповідати принципам статуту ООН", - пояснив глава Держдепу.

Він додав, що силове захоплення території іншої країни принципово суперечить інтересам будь-кого в цивілізованому світі.

"Якщо це дозволити, то відкриється "скринька Пандори", і кожен потенційний агресор зробить для себе висновок: якщо росії зійшло з рук, то і нам це також зійде".

Це, підкреслив Блінкен, може стати рецептом для перетворення нинішнього мирного порядку на світ конфліктів.

"Тривалий мир", за його словами, означає, що коли б не закінчилася війна, світ має зробити все, аби Росія знову не вдалася до агресії через рік або п’ять років потому. Для цього треба забезпечити Україну спроможністю стримувати агресію та ефективно захищатися від неї.

У цьому зв’язку глава американської дипломатії підкреслив необхідність думати про те, яким буде післявоєнне майбутнє, щоб гарантувати безпеку й стабільність для українців, а також безпеку й стабільність у Європі.