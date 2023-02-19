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"Ми просто переможемо, дитинко". Пелосі відповіла на нібито ослаблення підтримки України

Новость на русском →
Неділя 19 лютого 2023 12:50
"Ми просто переможемо, дитинко". Пелосі відповіла на нібито ослаблення підтримки України Фото: колишня речниця Палати представників США Ненсі Пелосі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США та американське суспільство продовжують підтримувати боротьбу України за свою незалежність, тож не варто перейматися можливим ослабленням допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишньої речниці Палати представників США Ненсі Пелосі на Мюнхенському безпековому форумі.

Вона зазначила, що американські громадяни підтримують боротьбу України проти Росії. За її словами, американці розуміють, що українці борються за свою свободу, тож вони готові їх у цьому підтримувати.

"Можливо, є ті, хто каже - не хочу витрачати гроші, чи те, чи інше, але переважно американський народ прийняв українців у свої будинки. Вони за перемогу", - зазначила Пелосі.

За її словами, якщо у пресі й з'являються повідомлення про певне ослаблення підтримки, то це не впливає на загальні настрої.

"Це послання успіху, налаштування на перемогу. Преса ставить всілякі питання. Але чому ти це запитуєш? Ми просто переможемо, дитинко. Ми просто протримаємося, поки не переможемо. Це про демократію, свободу. Для українського народу, але й для світу", - підкреслила колишня речниця Палати представників.

Ненсі додала, що не боїться ослаблення підтримки українського народу.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен впевнений, що Україна досягне перемоги над Росією у нинішній війні.

До того ж, у Пентагоні очікують, що навесні українські бійці перейдуть у контрнаступ.

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