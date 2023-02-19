"Мы просто победим, детка". Пелоси ответила на якобы ослабление поддержки Украины

США и американское общество продолжают поддерживать борьбу Украины за свою независимость, поэтому не стоит беспокоиться о возможном ослаблении помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Мюнхенском форуме безопасности.

Она отметила, что американские граждане поддерживают борьбу Украины против России. По ее словам, американцы понимают, что украинцы борются за свою свободу, и они готовы их в этом поддерживать.

"Возможно, есть те, кто говорит - не хочу тратить деньги или то или иное, но преимущественно американский народ принял украинцев в свои дома. Они за победу", - отметила Пелоси.

По ее словам, если в прессе и появляются сообщения об определенном ослаблении поддержки, это не влияет на общие настроения.

"Это послание успеха, настройка на победу. Пресса задает всевозможные вопросы. Но почему ты это спрашиваешь? Мы просто победим, детка. Мы просто продержимся, пока не победим. Это о демократии, свободе. Для украинского народа, но и для мира", - подчеркнула бывшая пресс-секретарь Палаты представителей.

Нэнси добавила, что не опасается ослабления поддержки украинского народа.