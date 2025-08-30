"Ми продаємо техніку НАТО": Трамп заявив, що США більше не витрачаються на Україну

За словами Трампа, США витрачали на війну в Україні сотні мільярдів доларів. Однак тепер Вашингтон досяг того, щоб зброю для Києва купувало НАТО, а сам військовий блок - збільшив витрати на свою оборону до 5% ВВП.

"Тепер ми продаємо обладнання НАТО. Я домігся того, що їхні (витрати збільшилися з 2% до 5% - ред.). Ніхто не думав, що це можливо, і платять. Ми продаємо обладнання НАТО. Ми не продаємо його Україні. Ми продаємо його НАТО. Вони платять за обладнання. Ми не витрачаємо гроші на війну. У цьому і полягає різниця", - заявив президент США.

Також глава Білого дому повторив, що не збирається відправляти американські війська в Україну. При цьому підтримує надання гарантій безпеки.

"Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо направляти туди війська або щось іще. Але якщо ми зможемо допомогти Європі, то, знаєте, вони будуть там. Вони хочуть, хочуть, щоб усе було врегульовано, але якщо ми можемо їм допомогти, я готовий це зробити", - сказав Трамп.