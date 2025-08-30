"Мы продаем технику НАТО": Трамп заявил, что США больше не тратятся на Украину

По словам Трампа, США тратили на войну в Украине сотни миллиардов долларов. Однако теперь Вашингтон достиг того, чтобы оружие для Киева покупало НАТО, а сам военный блок - увеличил расходы на свою оборону до 5% ВВП.

"Теперь мы продаем оборудование НАТО. Я добился того, что их (расходы увеличились с 2% до 5% - ред.). Никто не думал, что это возможно, и платят. Мы продаем оборудование НАТО. Мы не продаем его Украине. Мы продаем его НАТО. Они платят за оборудование. Мы не тратим деньги на войну. В этом и заключается разница", - заявил президент США.

Также глава Белого дома повторил, что не собирается отправлять американские войска в Украину. При этом поддерживает предоставление гарантий безопасности.

"Я не думаю, что это можно урегулировать без каких-то гарантий безопасности, и мы не будем направлять туда войска или что-то еще. Но если мы сможем помочь Европе, то, знаете, они будут там. Они хотят, хотят, чтобы все было урегулировано, но если мы можем им помочь, я готов это сделать", - сказал Трамп.