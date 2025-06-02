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Ми повинні показати Росії, що у неї немає сили впливати на НАТО, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Захід повинен показати Російській Федерації (РФ), що Москва не має сил впливати на НАТО, а також його членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час Вільнюського саміту "Бухарестської дев'ятки" й нордичних країн.

"Нам потрібно розбудовувати точки контакту. Ми повинні показати, що у Росії не має сили впливати на Альянс і його членів. Цей принцип повинен залишатися незмінним. Євроатлантична безпека - це справа євроатлантичних країн", - заявив президент.

Він додав, що РФ вирішила піти проти Європи, у зв'язку з чим у Москви немає місця у вирішенні майбутнього Заходу, що й треба показати чітко у червні. Зокрема Європа не повинна ставити під компроміс власну безпеку.

Переговори України та Росії 2 червня

Сьогодні, 2 червня, у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Очікується, що представники російської сторони привезуть із собою так званий "меморандум" - документ, у якому буде викладено їхнє бачення умов для припинення бойових дій.

Напередодні, 1 червня, Зеленський затвердив склад української делегації. Як і під час попередньої зустрічі, її очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Тим часом члени української делегації вже зустрілись з представниками Німеччини, Італії та Британії напередодні переговорів з російською стороною.

Детальніше про другий етап переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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