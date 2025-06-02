Мы должны показать России, что у нее нет силы влиять на НАТО, - Зеленский

Переговоры Украины и России 2 июня

Сегодня, 2 июня, в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Ожидается, что представители российской стороны привезут с собой так называемый "меморандум" - документ, в котором будет изложено их видение условий для прекращения боевых действий.

Накануне, 1 июня, Зеленский утвердил состав украинской делегации. Как и во время предыдущей встречи, ее возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Между тем члены украинской делегации уже встретились с представителями Германии, Италии и Великобритании накануне переговоров с российской стороной.

Подробнее о втором этапе переговоров - в материале РБК-Украина.

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