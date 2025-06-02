Ми повинні показати Росії, що у неї немає сили впливати на НАТО, - Зеленський

Захід повинен показати Російській Федерації (РФ), що Москва не має сил впливати на НАТО, а також його членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час Вільнюського саміту "Бухарестської дев'ятки" й нордичних країн.

"Нам потрібно розбудовувати точки контакту. Ми повинні показати, що у Росії не має сили впливати на Альянс і його членів. Цей принцип повинен залишатися незмінним. Євроатлантична безпека - це справа євроатлантичних країн", - заявив президент. Він додав, що РФ вирішила піти проти Європи, у зв'язку з чим у Москви немає місця у вирішенні майбутнього Заходу, що й треба показати чітко у червні. Зокрема Європа не повинна ставити під компроміс власну безпеку.