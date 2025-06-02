Мы должны показать России, что у нее нет силы влиять на НАТО, - Зеленский

Запад должен показать Российской Федерации (РФ), что Москва не имеет сил влиять на НАТО, а также его членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и нордических стран.

"Нам нужно развивать точки контакта. Мы должны показать, что у России нет силы влиять на Альянс и его членов. Этот принцип должен оставаться неизменным. Евроатлантическая безопасность - это дело евроатлантических стран", - заявил президент. Он добавил, что РФ решила пойти против Европы, в связи с чем у Москвы нет места в решении будущего Запада, что и надо показать четко в июне. В частности Европа не должна ставить под компромисс собственную безопасность.