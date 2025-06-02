Мы должны показать России, что у нее нет силы влиять на НАТО, - Зеленский
Запад должен показать Российской Федерации (РФ), что Москва не имеет сил влиять на НАТО, а также его членов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и нордических стран.
"Нам нужно развивать точки контакта. Мы должны показать, что у России нет силы влиять на Альянс и его членов. Этот принцип должен оставаться неизменным. Евроатлантическая безопасность - это дело евроатлантических стран", - заявил президент.
Он добавил, что РФ решила пойти против Европы, в связи с чем у Москвы нет места в решении будущего Запада, что и надо показать четко в июне. В частности Европа не должна ставить под компромисс собственную безопасность.
Переговоры Украины и России 2 июня
Сегодня, 2 июня, в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Ожидается, что представители российской стороны привезут с собой так называемый "меморандум" - документ, в котором будет изложено их видение условий для прекращения боевых действий.
Накануне, 1 июня, Зеленский утвердил состав украинской делегации. Как и во время предыдущей встречи, ее возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Между тем члены украинской делегации уже встретились с представителями Германии, Италии и Великобритании накануне переговоров с российской стороной.
Подробнее о втором этапе переговоров - в материале РБК-Украина.
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